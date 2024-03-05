Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 6 Mart il il hava durumu tahminleri

Yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar yarın öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Sivas'ın doğu, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 6 Mart il il hava durumu tahminleri

Sağanak, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık ve yer yer kara dönüşecek. Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

DENİZLERDE SON DURUM

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Denizdeki fırtına aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

6 MART İL İL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 6 Mart il il hava durumu tahminleri - 1

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