Yarının hava durumu nasıl olacak? 29 Şubat hava durumu tahminleri

29 Şubat Perşembe gününe dair hava durumu tahminleri araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarının hava durumu nasıl olacak? 29 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Öte yandan mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

29 ŞUBAT TAHMİNLERİ

Yarının hava durumu nasıl olacak? 29 Şubat hava durumu tahminleri - 1

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