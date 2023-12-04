Yarının hava durumu nasıl olacak? 5 Aralık hava durumu tahminleri

Hatay'ın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.



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