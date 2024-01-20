Yarış yapan motosikletliler yakalandı: Tekrar yarışacağız

"TEKRAR YARIŞACAĞIZ"



Motosikletlilerden 18 bin 500 TL ceza yazılan Özgür Kukumavlar, arkadaşlarıyla 5 bin TL karşılığında yarış yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kukumavlar, "Arkadaşlarımızla toplandık. Yarışmak istediler, 5 bin lirasına yarışıldı. Sonrasında zaten polis arkadaşlar geldi, biz de kaçmadık. Canları sağ olsun, motorları hibe ettik. Toplamda 18 bin 500 lira ceza yazıldı bana. Motor çıkarılsın, tekrar yarışacağız" dedi.



"BU İŞİN ŞAKASI OLMUYOR"



Kentte motokurye olarak çalışan Samet Aşık ise gençlere trafikte güvenli sürüş tavsiyesinde bulundu. Aşık, "Bu işin şakası olmuyor, maalesef en ufak hatada bile geri dönüşü olmayan hasarlar olabiliyor. Bu işi yaparken kasklarını, ekipmanlarını takıp, trafik kurallarına uydukları zaman daha güvenli bir sürüş yapacaklarını düşünüyorum" dedi.