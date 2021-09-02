Yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan hayatını kaybetti

Katıldığı yarışmada beyninde tümör olduğunu açıklayan öğretim görevlisi Başak Bozan 44 yaşında yaşamını yitirdi.



Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

BİR YILDIR MESLEĞİNİ YAPAMIYORDU

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söylemişti. 16 yıllık İngilizce öğretmeni Bozan, dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirtmişti.

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.



Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.

