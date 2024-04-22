Yarışmayı kazandılar Brüksel’e uçtular

Yusuf Efe Avrupa Birliği (AB) destekli METEK Projesi kapsamında düzenlenen bilgi ve beceri yarışmasından söz ediyor.
Aralarında Yusuf Efe’nin de olduğu Ankara Gazi Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ekibi, yarışmanın BİLGİ kategorisinde birinci olarak 18-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Brüksel'e seyahat ödülü kazandı.
“Bu benim ilk yurt dışı seyahatimdi. Uçakta çok heyecanlandım, ama inince ilk hissettiğim duygu huzur oldu” diye devam ediyor Yusuf Efe. Brüksel’de geçirdiği zamandan büyük keyif almış, özellikle AB kurumlarından çok etkilenmiş, öyle söylüyor.
Bu, takım arkadaşı Emir Faruk’un ilk yurt dışı seyahati değildi ama ilk Brüksel ziyaretiydi. “Beşimiz de yarışmada çok heyecanlandık ve kazanınca çok mutlu olduk. Brüksel’i gördükten sonra Erasmus programına katılma motivasyonum arttı” diye konuşuyor Emir Faruk.
Ekibin danışman öğretmeni Recep Şeker ise şöyle konuşuyor:
“Kısa sürede çok iyi bir ekip oldular. Yarışma çok heyecanlıydı. 40 soruda eşitlik bozulmadı ve yedek sorulara geçildi. Bizim takım ilk yedek soruyu doğru yanıtladı ve şampiyon oldu. Hepimiz ayağa fırladık. Öğrencilerimiz bizi çok gururlandırdı. Geziden çok etkilendiler ve hemen Erasmus programlarını araştırmaya başladılar.”
BECERİ yarışmasını Bursa Otomotiv Lisesi kazandı
Bursa Otomotiv Lisesi’nin 5 kişilik ekibi ise elektrikli araçlara entegre edilebilen rüzgâr türbini tasarımıyla yarışmanın BECERİ kategorisinde birinciliği elde etti. Türbin, araç seyir halindeyken oluşan rüzgâr enerjisinden elektrik üretiyor ve araç da bu elektrikten faydalanıyor. Ekipten Hüseyin Can Şenol, “Birinci olmak harika bir duygu. Ayrıca Avrupa’nın kalbi Brüksel’i ziyaret etmek de çok önemli bir deneyimdi” diyor. Hüseyin Can ilk kez bu proje sayesinde yurt dışına çıktı
Ekibin bir diğer üyesi Yusuf Efe Aktaş ise yarışmanın ve seyahatin kendilerine olumlu katkılarının olduğunu vurguluyor:
“Yarışma sayesinde topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerimiz arttı. Seyahat ise ilk kez yurtdışına çıktığım için başlı başına önemli bir deneyimdi.”
Ekibin danışman öğretmeni Burak Ün ise öğrencileriyle oldukça gurur duyuyor. Ün’e göre “Öğrenciler yarışmada paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerinin yanı sıra rekabet etmenin önemini de öğrendiler.” Şöyle devam ediyor Ün:
“Brüksel seyahati öğrencilerin özgüvenlerini arttırdı ve onlar için paha biçilemez bir tecrübe oldu.”
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, “Bakanlık olarak gençlerimizin bilgi ve beceri gelişimlerini destekleyici ve bu konuda farkındalık arttırıcı çalışmalara önem veriyoruz” diyor.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şöyle konuşuyor:
“METEK Projesi gibi gençlere yönelik projeler, bu projelere katılan gençlerin üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Gençleri desteklemekten ve gelecekteki başarılarına yardımcı olmaktan her zaman memnuniyet duyuyoruz.”
Yarışma hakkında
Her biri iki aşamalı olan BİLGİ ve BECERİ kategorilerine 25 pilot ilden 150 okul başvurdu. BİLGİ yarışmasının ilk aşaması çevrimiçi ortamda yapıldı ve finale 8 takım kaldı. BECERİ yarışmasının ilk aşamasında ise on takım finale kalmayı başardı. Finaller Ankara'da yapıldı.
AB tarafından IPA II kapsamında finanse edilen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teknik Yardım” (METEK) Projesi Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
IPA nedir?
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB'nin 2007'den bu yana genişleme bölgesindeki reformları mali ve teknik yardımla desteklediği araçtır. IPA fonları, katılım süreci boyunca yararlanıcıların kapasitelerini geliştirerek Türkiye'nin de içinde bulunduğu genişleme bölgesinde ilerici ve olumlu gelişmelerin yaşanmasını sağlar
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