Yarışmayı kazandılar Brüksel’e uçtular

Ekibin bir diğer üyesi Yusuf Efe Aktaş ise yarışmanın ve seyahatin kendilerine olumlu katkılarının olduğunu vurguluyor:

“Yarışma sayesinde topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerimiz arttı. Seyahat ise ilk kez yurtdışına çıktığım için başlı başına önemli bir deneyimdi.”



Ekibin danışman öğretmeni Burak Ün ise öğrencileriyle oldukça gurur duyuyor. Ün’e göre “Öğrenciler yarışmada paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerinin yanı sıra rekabet etmenin önemini de öğrendiler.” Şöyle devam ediyor Ün:

“Brüksel seyahati öğrencilerin özgüvenlerini arttırdı ve onlar için paha biçilemez bir tecrübe oldu.”