Yarışmayı kazandılar Brüksel’e uçtular

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, “Bakanlık olarak gençlerimizin bilgi ve beceri gelişimlerini destekleyici ve bu konuda farkındalık arttırıcı çalışmalara önem veriyoruz” diyor.



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şöyle konuşuyor:

“METEK Projesi gibi gençlere yönelik projeler, bu projelere katılan gençlerin üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Gençleri desteklemekten ve gelecekteki başarılarına yardımcı olmaktan her zaman memnuniyet duyuyoruz.”



Yarışma hakkında



Her biri iki aşamalı olan BİLGİ ve BECERİ kategorilerine 25 pilot ilden 150 okul başvurdu. BİLGİ yarışmasının ilk aşaması çevrimiçi ortamda yapıldı ve finale 8 takım kaldı. BECERİ yarışmasının ilk aşamasında ise on takım finale kalmayı başardı. Finaller Ankara'da yapıldı.



AB tarafından IPA II kapsamında finanse edilen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teknik Yardım” (METEK) Projesi Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor.



IPA nedir?



Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB'nin 2007'den bu yana genişleme bölgesindeki reformları mali ve teknik yardımla desteklediği araçtır. IPA fonları, katılım süreci boyunca yararlanıcıların kapasitelerini geliştirerek Türkiye'nin de içinde bulunduğu genişleme bölgesinde ilerici ve olumlu gelişmelerin yaşanmasını sağlar