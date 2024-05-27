Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı Av Koruma ekipleri kapalı alanda bulundurulması yasak olan saka kuşlarının bir iş yerinde beslendiği ihbarını aldı.



Yapılan bir ihbarı değerlendiren Av Koruma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Yeni Sanayi'de bulunan bir iş yerinde 22 adet saka kuşu ele geçirdi.



Kuşlara el konulurken yasa dışı olarak saka kuşu bulunduran 2 kişiye ise "Kara avcılığı Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.



Ele geçen saka kuşları veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra ekiplerce doğaya yeniden bırakıldı.