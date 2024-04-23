Yasa dışı silah ticareti soruşturması: 21 tutuklama

Silah kaçakçılarına yönelik geçen günlerde İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen Mahzen-28 operasyonu kapsamında, çok sayıda silah, mühimmat ve silah parçaları ele geçirilmiş, baskınlarda 41 şüpheli yakalanmıştı.



Yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteler ile uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 20’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında silah fabrikasının sahibi Mustafa K.’nın bulunduğu 21 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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