Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Şüphelilerden 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Bakanlık paylaşımında "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor." ifadelerini kullandı.
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