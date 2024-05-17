Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şüphelinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın () sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Şüphelilerden 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlık paylaşımında "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor." ifadelerini kullandı.

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