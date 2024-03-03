Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK/PYD-YPG, 1'i FETÖ mensubu 26 kişi yakalandı.



MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."



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