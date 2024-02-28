Yaşar Güler Bosna Hersek'te

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gitti.



Meçhul Asker Anıtı'na ve İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Güler'e, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de eşlik etti.



Ziyarette, Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.



ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI



Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanlığında Helez tarafından askeri törenle karşılandı.



Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez tarafından askeri törenle karşılandı. Bakan Güler, tören kıtasını selamladı.



Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Güler ve Helez, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.



Öte yandan Bakan Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ziyaretinden önce de Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin