Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Isparta’da yaşayan yaşlı adam, gece saatlerinde komşusu tarafından ölü bulundu.



Olay, 03.30 sıralarında Isparta Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hüseyin Sağlık, gece saatlerinde dışarıdan gelen komşusu tarafından bina giriş kapısında hareketsiz vaziyette bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağlık’ın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından gerekli incelemeleri tamamlanan Sağlık’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.