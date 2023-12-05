Yaşlı adamın feci sonu: Tamir etmeye çalıştığı sundurmanın altında öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinin bahçesindeki sundurmayı tamir etmek isteyen bir kişi, çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın feci sonu: Tamir etmeye çalıştığı sundurmanın altında öldü

Olay, 'nın Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi Bahçe Sokakta bulunan bahçeli bir evde meydana geldi. Yeni aldığı evin bahçesindeki sundurmayı tamir etmek için evinden ayrılan Süleyman Özata'dan (60) 4 saat boyunca haber alamayan yakınları yaşlı adamı aramaya başladı.

Özata'nın cansız bedenini yeni alınan evin bahçesinde çöken sundurmanın altında bulan yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şahsın cansız bedeni Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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