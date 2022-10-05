Yaşlı kadın köpek saldırısında öldü

Karaman'da evinin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.



Olay, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir içesine bağlı Sinci köyünde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Dudu Berk, evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaştı.

Ancak o sırada köpek birden kadına saldırdı. Kadının çığlıklarını duyan köy sakinleri köpeği uzaklaştırdı. Boğazından ve kafasından ısırıldığı belirlenen kadın hayatını kaybetti.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Görgü tanığı Ahmet Yeniel yaşanan olayı şöyle anlattı:



"Ben ekin ekmeden geliyordum. Sağ tarafıma baktığımda köpeği gördüm. Köpek kadını yere yatırmıştı, ben motorla yanaştım oraya köpeğe taş vurmaya çalıştım. Motorun üzerine çıktım bu arada kadın zaten ölmüş. Olcay Berk’i aradım. Silah getir uzaklaştıralım diye. Silahla köpeği vurarak etkisiz hale getirdik."