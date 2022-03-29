Yatırım vaadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak güven kazanan ve yatırım vaadiyle insanları dolandıran şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler ele geçirdikleri hesaplarda ekli olan kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçip yüksek kazan vaadinde bulunuyorlardı.

Yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep eden ve sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenleyerek kazandıkları paraları alabilmeleri için çeşitli vergiler ve dosya masrafları adı altında para alarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen ve bu yöntemle yaklaşık olarak 1 milyon TL haksız kazanç elde eden 5 kişi cezaevine gönderildi.