İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Ilımnaz İsmail, evlerinde oturduğu sırada sokaktan köpek sesi geldiğini duydu.

Hemen sokağa koşan küçük kız, balkonun altına giren, başına plastik bidon geçirilmiş yavru köpeği görünce şaşkına döndü. Durumu ailesine haber verdi.

Aile de İnegöl Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin başına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından geçirilen plastik bidonu büyük bir titizlikte keserek, çıkardı.

Polis, yavru köpeğe eziyet eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

