Yavru köpeği demir çubukla öldürdü

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Mardin ili Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde M.T. isimli şahıs yavru köpeğe eziyet ederek öldürmesi ile ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’nun talimatıyla Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılığın talimatıyla şüpheli M.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.''

M.T.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.