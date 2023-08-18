Yavru köpeği demir çubukla öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi’nde M.T., yerde yatan yavru köpeğin başına demir çubukla defalarca vurdu.
Köpek ölürken, olay güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.’yi gözaltına aldı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Mardin ili Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde M.T. isimli şahıs yavru köpeğe eziyet ederek öldürmesi ile ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’nun talimatıyla Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılığın talimatıyla şüpheli M.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.''
M.T.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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