Yavru köpeği demir çubukla öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yerde yatan yavru köpeği başına demir çubukla defalarca vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Yavru köpeği demir çubukla öldürdü

'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi’nde M.T., yerde yatan yavru köpeğin başına demir çubukla defalarca vurdu.

ölürken, olay güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.’yi gözaltına aldı.

Yavru köpeği demir çubukla öldürdü - 1

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada  şu ifadelere yer verildi:

''Mardin ili Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde M.T. isimli şahıs yavru köpeğe eziyet ederek öldürmesi ile ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’nun talimatıyla Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılığın talimatıyla şüpheli M.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.''

M.T.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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