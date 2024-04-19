Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimlerin başında yer almaya başladı. 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi için aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003’te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür.

2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır.

28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa etmiştir.

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