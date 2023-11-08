Yaya geçidinde drone destekli uygulama

Yayalara yol vermediği tespit edilen 9 sürücüye toplam 17 bin 811 lira, 5 sürücüye cep telefonu kullanmaktan toplam 4 bin 755 lira, 1 sürücüye de muayenesi bulunmadığı için 951 lira para cezası kesildi.



Böylece denetimde kurallara uymayan sürücülere toplam 23 bin 517 lira ceza uygulandı.