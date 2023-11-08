Yaya geçidinde drone destekli uygulama

İstanbul’da yaya geçidinde drone destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, yaya geçidinde, yayalara öncelik tanımayan sürücülere para cezası kesildi.

Yaya geçidinde drone destekli uygulama

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile sivil trafik polisleri, Adnan Menderes Bulvarı Edirnekapı dönüşünde yer alan yaya geçidini drone ile denetledi.

Yaya geçidinde drone destekli uygulama - 1

Yayalara yol vermediği tespit edilen 9 sürücüye toplam 17 bin 811 lira, 5 sürücüye cep telefonu kullanmaktan toplam 4 bin 755 lira, 1 sürücüye de muayenesi bulunmadığı için 951 lira para cezası kesildi.

Böylece denetimde kurallara uymayan sürücülere toplam 23 bin 517 lira ceza uygulandı.

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