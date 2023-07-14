Yayalar ile otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası: 1 ölü

Olay dün akşam Tokat'ın Gülbahar Hatun Mahallesi Behzat Bulvarında meydana geldi. Tokat'a akraba ziyareti için Şanlıurfa'dan gelen evli ve 5 çocuk babası Ahmet Kaysı, otomobili ile seyir halindeyken cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsa G. (55), eşi Gülten G. (50) ve oğlu Mert G. (20) ile yol vermeme nedeniyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Kaysı karın bölgesinden bıçakla, Gülten G. ise arbede sırasında başına aldığı darbe ile yaralandı.



Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına darbe alan Gülten G. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Bıçakla yaralanan Ahmet Kaysı ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaysı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili çalışma yapan polis, hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Gülten G. ile eşi İsa G. ve oğlu Mert G.'yi gözaltına aldı. Bıçağı kimin kullandığının tespit edilmesi için şüphelilerden parmak izi alındı. Ailenin emniyetteki sorguları sürüyor.