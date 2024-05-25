Yayaya çarpan alkollü sürücü, 500 metre ileride kaza yaptı

Bolu'da Taşhancılar Caddesi’nde ters yöne giren Esra Ç. yönetimindeki otomobil, Öney Sokak’ta kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen yaya V.G.’ye çarptı.

V.G. isimli kadın yaralanırken, Esra Ç. ve yanındaki arkadaşı Elif K. otomobil ile kaçtı. Otomobil, 500 metre ileride bu kez park halindeki bir araca çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gelen polis, sürücü ve arkadaşını yakaladı. Yaralı V.G. ise sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Otomobil sürücüsü Esra Ç ve arkadaşı Elif K., polise kimlik vermemek için direnip taşkınlık çıkardı. Polisin çabası sonucu 2 kadının da kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan alkol testinde sürücü Esra Ç.’nin 2,49 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bu sırada, Elif K., görüntü çeken gazetecinin üzerine yürüyüp saldırmaya çalıştı. Yaşananlar kameraya yansırken, otomobilin kaldırımda ilerlediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.



EHLİYETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ



Polis, Esra Ç.’nin ehliyetine el koyarken, alkollü araç kullanmaktan da 6 bin 439 TL para cezası uyguladı. 2 kadın, ekip aracıyla ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.