Yayaya yol vermeyen sürücülere 13 bin 853 lira ceza

"BİZ EMEKLİYİZ"



Görüntüleri izleyip itiraz eden dolmuş şoförü, “Yaya duruyor, geçse ben zaten dururum. Yaya orada duruyor. Yaya hareket halinde olsa ben zaten dururum. Biz emekliyiz, ben 2 bin lirayı nereden getirip vereceğim. Yaya yolun kenarında durmuştu, haksızlık.” dedi.

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