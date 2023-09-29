Yazar Funda Demir kimdir?

Sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı mali müşavir Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Çiftin en büyüğü 19 olmak üzere, 15 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu olduğu aktarıldı. Cinayet haberi ardından Funda Demir'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor.

FUNDA DEMİR KİMDİR?

Funda Demir, lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerindeydi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, ayrıca ICF onaylı ACTP belgeleri aldı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktadır.