İlişkili Haber Yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

''ŞENLER'İN GERİDE BIRAKTIĞI MİRAS ÇOK BÜYÜK VE ANLAMLIDIR''

Cenazede konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

''Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamüle eren sonra tüm Türkiye'yi hatta dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. 20'li yaşlarından itibaren okumakla yazmakla hakikati konuşmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim mücadele abidesini son yolculuğuna rahmetle hüzünle uğurluyoruz. Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi.

Kendi iradesi ile yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla samimiyetiyle kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmiştir. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına vesile oldu. Şule Hanımefendi kitaplarıyla yazılarıyla sayısız konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Onu horlayanların eziyet edenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor ama Şule Hanımefendi nesiller boyu hayırla yadedilmeye devam edecek.

İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız."

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?



Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanındı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI



21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı.

1971'DE HAPİS YATTI



Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.



ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ



Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki