Yazlık evi uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde Ş.B.'nin yazlık evinde uyuşturucu ürettiğini öğrendi.

Eve operasyon düzenleyen jandarma, narkotik köpekle yaptığı aramada çatı katında uyuşturucu üretimi için kurulan iklimlendirme sistemi buldu.

Ayrıca operasyonda 43 kök kenevir, 250 gram kubar esrar, 7 led ışık, 2 vantilatör, 1 hava nemlendirici filtre, bir iklimlendirme çadırı, 10 balast, bir fan, 4 çoğaltıcı priz, 3 havalandırma borusu, 100 metre elektrik kablosu ve 7 litre sıvı gübre ele geçirildi.

Jandarma, ev sahibi Ş.B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.