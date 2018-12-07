Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yem karma makinesine ayağını kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.
Demirdere Mahallesi'nde hayvanlarına yem vermek isteyen Kadir Özekim, yem karma makinesine koyduğu otları sıkıştırmak için ayağıyla bastırdı.
Bu esnada ayağını makineye kaptıran çiftçi, çarkların arasında sıkıştı.
Çiftçinin yardım çığlıklarını duyan komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Özekim'i ölü buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yem karma makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da ayağını yem karma makinesina kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yem karma makinesine ayağını kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.