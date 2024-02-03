Yem yüklü TIR yoldan çıktı 2 kişi yaralandı

Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesini bağlayan yolda meydana geldi. Pazaryeri ilçesinden İnegöl'e seyreden sürücü Özgür Ö.(24) idaresindeki yem yüklü TIR'ın iddiaya göre frenleri patladı.



Yokuş aşağı kontrolden çıkan TIR, yamaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki 25 yaşındaki yolcu Salih C. yaralandı, yemler etrafa saçıldı.



Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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