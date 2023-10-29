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"Yemeğinizde bebek kanı var" deyip fast food çalışanını bıçakladı

Adana’da bir fast food restoran zincirinin şubesine giren kişi, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp çalışanalrdan birini bıçakladı.

"Yemeğinizde bebek kanı var" deyip fast food çalışanını bıçakladı



Adana'da bir  fast food çalışanı restorana giren bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G., iddiaya göre, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.

Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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