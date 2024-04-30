Yengesini yeğenlerinin gözü önünde boğarak öldürdü

İstanbul Başakşehir'de çocuklarının gözleri önünde boğularak öldürülen Suriye uyruklu Emine Derviş'in katili, 9 ay evinde misafir olarak kalan kocasının yeğeni çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken Şüphelinin öldürdüğü Emine Derviş'in ziynet eşyaları ile cep telefonunu da gasp ettiği öğrenildi.

Yengesini yeğenlerinin gözü önünde boğarak öldürdü

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde 22 Nisan Pazartesi günü 35 yaşındaki Emine Derviş evinde boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Cinayetin işlendiği anda Emine Derviş'in iki çocuğunun da evde olduğu ortaya çıkmıştı.

KOCA EVDE 9 AY KALAN YEĞENİNİN İSMİNİ VERDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olay sırasında işte olan koca A.H.'nın ifadesine başvurdu.

A.H., "Sabah saat 07.00 de evden çıktım. Daha sonra komşularım beni arayarak evden bazı sesler geldiğini çocuklarımın yardım istediğini söyledi. Hemen işten izin alarak eve gittim. İçeri girdiğimde eşimi yatağın yanında boğazında bir eşarpla boğulmuş halde buldum. Polise haber verdim. Eşimin ziynet eşyaları ile cep telefonu da alınmıştı" dedi.

Koca, yeğeninin 9 ay kendi evlerinde kaldığını daha sonra eşiyle kavga ederek evden ayrıldığını cinayeti onun işlemiş olabileceğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE ULASILDI

Bu gelişme üzerine soruşturma yapan polis, yeğen Heysem H.'nin olay sabahı eve geldiği, cinayetin ardından ayrıldığı güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde şüphelinin eve doğru yürüdüğü görüldü. Bir süre sonra aynı kameranın açısına giren şüphelinin cinayetin ardından hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü. Polis, Suriye uyruklu Heysem H.'nin peşine düştü.

Şüphelinin çalıştığı yere giden ekipler, olay günü normalden daha geç geldiğini, yüzünde ve ellerinde bazı tırnak izleri gören arkadaşlarına "Önemli bir şey yok. Düştüm." dediğini öğrendi. Şüphelinin akşam saatlerinde bütün eşyalarını toplayarak iş yeri sahibine "Ben gidiyorum. Polis gelirse burada çalıştığımı söylemeyin." dediği de öğrenildi.

Yengesini yeğenlerinin gözü önünde boğarak öldürdü - 1

KİLİS'TE GÖZATINA ALINDI

Cinayet Büro Ekipleri peşine düştükleri şüphelinin izini Kilis'te buldu. Kısa bir takibin ardından yakalanan şüpheli Heysem H., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederek Emine Derviş'i boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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