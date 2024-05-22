Yengesiyle plan yaptı, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta evinde ölü bulunan iki çocuk babası Eyüp Çevik'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayet, Eyüp Çevik'in kardeşi Hüseyin Çevik'in olay sonrası gittiği Mardin'de "Vicdan azabı çekiyorum." diyerek ifade vermesiyle ortaya çıktı. Hüseyin Çevik, yengesiyle işbirliği yapıp, yemeklere fare zehri katarak ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Gözaltına alınan Eyüp Çevik’in eşi ise iddiaları kabul etmedi. Katil kardeş ve eş tutuklandı.

Yengesiyle plan yaptı, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

'da bir kişi, yengesiyle plan yapıp ağabeyini zehirleyerek öldürdü.

Olay, Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi 907. Sokak'taki binada 28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Olay günü markete giden Halime Çevik, eşi 37 yaşındaki Eyüp Çevik'in eve geldiğinde hareket etmediğini fark etti. Halime Çevik’in ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen Eyüp Çevik'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİN İFADESİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin ekipleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin sonucunu beklerken, Mardin’den gelen bir haber soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cinayetin ardından Halime Çevik ve iki çocuğuyla Mardin’e giden Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik polise başvurarak "Vicdan azabı çekiyorum. Ağabeyimin ölümüyle ilgili ifade vermek istiyorum." dedi.

Yengesiyle plan yaptı, ağabeyini fare zehriyle öldürdü - 1

"FARE ZEHRİNİ BEN ALDIM"

Hüseyin Çevik ifadesinde yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Hüseyin Çevik, cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını da belirterek, "Fare zehrini ben aldım. Zehri Halime’ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım." dedi. Bu gelişme üzerine Halime Çevik polis ekipleri tarafından Mardin’de gözaltına alındı.

Yengesiyle plan yaptı, ağabeyini fare zehriyle öldürdü - 2

EŞ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet Savcılığıyla yapılan görüşmenin ardından şüphelilerin ifadeleri SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alındı. Halime Çevik’in kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediği eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi. 

TUTUKLANDILAR

Kardeş Hüseyin Çevik ve Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

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