Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın biyografisi

Mahinur Özdemir Göktaş 7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya geldi.

Üniversite: Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi



Çift anadal bakalorya: Siyasal Bilgiler İktisat ve İşletme Mühendisliği



Master:Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi



Aldığı Ödüller: Belçika Kral Leopold Devlet Nişanı (Ekim 2019)



Mesleki Geçmişi ve İş Tecrübesi:



Brüksel Parlamentosu Milletvekili : Mayıs 2009-Mayıs 2019



- Frankofon Parlamentosu üyesi



- Brüksel Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı



- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili



- Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanvekili



Brüksel/Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi : Ekim 2006- Ekim 2018



Centre pour la Citoyenneté et la Participation : Kasım 2006- Kasım 2007



CDH Partisi Araştırma Merkezi- Uzman Eğitimci



Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Danışmanı: Ocak 2007- Haziran 2009



Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Özel Kalem Müdürü : Ocak 2008- Aralık 2008



Sibelga: Brüksel Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketi : Aralık 2012-Mayıs 2015



Elektrik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı



Vivaqua Brüksel Sular İdaresi Genel Kurul Üyesi : Aralık 2012-Mayıs 2018



Evere- Schaerbeek- Saint-Josse Bölgesi Polis Konseyi Üyesi : Aralık 2012- Aralık 2018