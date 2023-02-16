Yeni Çamoluk Otomotiv'den Tek Yürek Türkiye kampanyasında 50 milyar lira bağış sürprizi

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak yayında bir araya geldi.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında Türkiye Tek Yürek kampanyasına sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve vatandaşlar destekte bulundu.

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın kampanyaya yaptığı bağış tutarı ise gündem oldu.

Hamit Duras'ın şirketi Yeni Çamoluk Otomotiv'in kampanyaya 50 milyar TL bağışta bulunduğu anons edildi. Bu rakam gecenin en yüksek tutarı olurken, vatandaşlar Hamit Duras ve sahibi olduğu Yeni Çamoluk Otomotiv'i araştırmaya başladı.

Hamit Duras'ın canlı yayında yaptığı rekor bağış olan 50 Milyar TL'yi söylerken milyon ve milyarı karıştırdığı ortaya çıktı. Yayının devamında sunucu Acun Ilıcalı rakamı 50 milyon TL olarak güncelledi.

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV'İN SAHİBİ KİMDİR?



Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'tır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaparak rekor kırdı. Ancak yayının devamında rakamın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Hamit Duras'ın canlı yayında yaptığı rekor bağış olan 50 Milyar TL'yi söylerken milyon ve milyarı karıştırdığı düşünüldü. Yayının devamında sunucu Acun Ilıcalı rakamı 50 Milyon TL olarak güncelledi.

