Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Yeni doğan bebeği su kanalına bırakanın annesi olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı.

Yeni doğan bebeği su kanalına bırakanın annesi olduğu ortaya çıktı

Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 1 haftalık kız bulundu.

Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

Yeni doğan bebeği su kanalına bırakanın annesi olduğu ortaya çıktı - 1

Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu öğrenildi. Kadının kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...