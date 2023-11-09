Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı

"ÇOCUK O ANDA YAŞIYORMUŞ, GÖBEK BAĞI BİLE ÜZERİNDEYMİŞ"



Olayın olduğu sokakta esnaflık yapan Nesim Çelimli, "Sabah saat 7.15'te bir olay oldu, bahçe katında oturan bir kadın saat 04.20 civarlarında çocuğu dünyaya getiriyor. 07.15 civarlarında da çocuğu sokağa atıyor. Bir vatandaş çocuğu fark ediyor, poşetin içinde, sokağa atılmış bir vaziyette buluyorlar. Çocuk o anda yaşıyormuş, göbek bağı bile üzerindeymiş. Çocuk ambulansla giderken kalbinin durduğunu söylemişler ambulansta çalışan sağlıkçı arkadaşlar. Çocuğun yaşayıp yaşamadığından tam olarak emin değiliz." dedi.

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