Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, doğum yaptıktan birkaç saat sonra bebeğini bir market poşetine koyup sokağa bıraktı. Bebeğini sokağa atan kadın, gözaltına alındı.

Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde sabah 04.20 sıralarında, tek başına doğum yapan kadın, saat 07.00 sıralarında, bebeğini poşete koyarak sokağa bıraktı.

O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü. Poşeti açtığında içinde canlı halde olduğu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan kadını gözaltına aldı.

Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı - 1

"ÇOCUK O ANDA YAŞIYORMUŞ, GÖBEK BAĞI BİLE ÜZERİNDEYMİŞ"

Olayın olduğu sokakta esnaflık yapan Nesim Çelimli, "Sabah saat 7.15'te bir olay oldu, bahçe katında oturan bir kadın saat 04.20 civarlarında çocuğu dünyaya getiriyor. 07.15 civarlarında da çocuğu sokağa atıyor. Bir vatandaş çocuğu fark ediyor, poşetin içinde, sokağa atılmış bir vaziyette buluyorlar. Çocuk o anda yaşıyormuş, göbek bağı bile üzerindeymiş. Çocuk ambulansla giderken kalbinin durduğunu söylemişler ambulansta çalışan sağlıkçı arkadaşlar. Çocuğun yaşayıp yaşamadığından tam olarak emin değiliz." dedi.

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