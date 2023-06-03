Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında? Ali Yerlikaya'nın biyografisi

Ali Yerlikaya 11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu.



İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.



1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başlayan Ali Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.



Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.



29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.



13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.



Yeni dönemde İçişleri Bakan olarak görev alacak olan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.