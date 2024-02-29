Yeniden çekilen Road House filmi yapay zeka iddialarıyla gündemde

Çekimleri tamamlanan Road House hakkındaki yapay zeka iddiası Hollywood'u karıştırdı.



The Los Angeles Times'ın haberine göre senarist R. Lance Hill, yapımcı ve yayıncı kuruluş; yeniden yapımında oyuncuların seslerini kopyalamak için yapay zeka kullanmakla suçlanıyor.



Davada, geçtiğimiz yıla damga vuran oyuncuların grevi sırasında filmin telif haklarını kaybetmeden projeyi tamamlamak isteyen şirketin yapay zeka kullandığı iddia ediliyor.



Dava, 8 Mart'ta SXSW'de gösterime girecek olan filmin 21 Mart'ta yayınlanmasını engellemeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü yayın platformu ise iddiaları reddederken; film yapımcılarına bu filmde yapay zeka kullanmamaları konusunda açıkça talimat verdiğini öne sürüyor.