Yeniden çekilen Road House filmi yapay zeka iddialarıyla gündemde

Dünyaca ünlü bir yayın platformu, yakında izleyici ile buluşacak "Road House" filminde yapay zeka kullandığı iddiasıyla mahkemelik oldu.

Yeniden çekilen Road House filmi yapay zeka iddialarıyla gündemde

Geçtiğimiz aylarda Patrick Swayze'ın başrolde yer aldığı, 1989 tarihli "Road House" filminin yeniden çekileceği ortaya çıktı. Yönetmen koltuğunda Doug Liman'ın oturduğu filmin başrolünde ise Jake Gyllenhaal rol aldı.

Yeniden çekilen Road House filmi yapay zeka iddialarıyla gündemde - 1

Çekimleri tamamlanan Road House hakkındaki iddiası Hollywood'u karıştırdı.

The Los Angeles Times'ın haberine göre senarist R. Lance Hill, yapımcı ve yayıncı kuruluş; yeniden yapımında oyuncuların seslerini kopyalamak için yapay zeka kullanmakla suçlanıyor.

Yeniden çekilen Road House filmi yapay zeka iddialarıyla gündemde - 2

Davada, geçtiğimiz yıla damga vuran oyuncuların grevi sırasında filmin telif haklarını kaybetmeden projeyi tamamlamak isteyen şirketin yapay zeka kullandığı iddia ediliyor.

Dava, 8 Mart'ta SXSW'de gösterime girecek olan filmin 21 Mart'ta yayınlanmasını engellemeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü yayın platformu ise iddiaları reddederken;  yapımcılarına bu filmde yapay zeka kullanmamaları konusunda açıkça talimat verdiğini öne sürüyor.

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