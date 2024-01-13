Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi: Seferler yapılamıyor

Yenikapı-Hacıosman metrosunda bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerin Vezneciler-Hacıosman arasında yapıldığı duyuruldu.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi: Seferler yapılamıyor

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman arasında hizmet veren M2 numaralı Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda bir kişi girişiminde bulundu.

Metro İstanbul tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, intihar girişiminin gerçekleştiği Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Öte yandan sefer yapılamayan Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet veriliyor.

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