Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi: Seferler yapılamıyor

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman arasında hizmet veren M2 numaralı Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu.



Metro İstanbul tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, intihar girişiminin gerçekleştiği Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Öte yandan sefer yapılamayan Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet veriliyor.



#MetroDuyuru #M2

Sefer yapılamayan Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. https://t.co/x7ubEYnPNC — Metro İstanbul (@metroistanbul) January 13, 2024