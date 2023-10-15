Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı

Yenikapı metro durağında bir vagondan duman çıkması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.



Akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerin yapıldığı duraktaki vagondan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.



Metrodaki teknik arızanın giderilmesi için seferlerin durdurulması sebebiyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu. Görevliler, duman nedeniyle yolculardan durağı tahliye etmelerini istedi.



Bazı yolcular, bekleme sürelerinin uzaması ve dumanın etkilediği duraktaki havalandırmanın yetersizliği yüzünden duruma tepki gösterdi.



Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.