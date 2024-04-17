Yerde yatan köpeği ezip kaçtı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 35. Sokak’ta iddiaya göre geçtiğimiz pazartesi günü saat 07.00 sıralarında esnafın baktığı "Tombik" isimli köpek yerde yattığı sırada bir otomobil sürücü köpeğin üzerinden geçti.
Sürücü yerde kıvranan köpeğe aldırmadan otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.
Sabah dükkanını açmak için oto sanayi sitesine gelen Erdal Özdağlar, "Tombik"in yerde hareketsiz yattığını fark etti, ardından da iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Köpeğin öldüğünü fark eden Erdal Özdağlar şöyle konuştu:
"Normalde her sabah bizi karşılardı ama baktım yol ortasında yatıyor, esnaf arkadaşım geldi başında arabayla kornaya bastı, 'Ne oluyor?' dedi. 'Dur uyandırayım Ahmet abi' dedim. Gittim takıldım hatta. 'Tombik kalk sabah oldu' dedim, baktım hareketsiz, ağzına baktım acaba zehirlenmiş mi diye, ölmüş."
"Tombik" oto sanayi sitesinin yakınlarına gömülürken, hayvanseverler kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor.
Öte yandan otomobil sürücüsünün köpeği ezerek kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, köpeğin yolda yattığı ve aracın yerde yatan köpeğin üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca geri gelen sürücünün yerde kıvranan köpeğe aldırmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor.
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