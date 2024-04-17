Yerde yatan köpeği ezip kaçtı

İstanbul Sarıyer'de bir sürücü, sanayi sitesinin maskotu olan "Tombik" isimli köpeği yerde yattığı sırada ezerek öldürüp kaçtı.

Yerde yatan köpeği ezip kaçtı

'un Sarıyer ilçesi Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 35. Sokak’ta iddiaya göre geçtiğimiz pazartesi günü saat 07.00 sıralarında esnafın baktığı "Tombik" isimli yerde yattığı sırada bir otomobil sürücü köpeğin üzerinden geçti.

Sürücü yerde kıvranan köpeğe aldırmadan otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

Sabah dükkanını açmak için oto sanayi sitesine gelen Erdal Özdağlar, "Tombik"in yerde hareketsiz yattığını fark etti, ardından da iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Yerde yatan köpeği ezip kaçtı - 1

Köpeğin öldüğünü fark eden Erdal Özdağlar şöyle konuştu:

"Normalde her sabah bizi karşılardı ama baktım yol ortasında yatıyor, esnaf arkadaşım geldi başında arabayla kornaya bastı, 'Ne oluyor?' dedi. 'Dur uyandırayım Ahmet abi' dedim. Gittim takıldım hatta. 'Tombik kalk sabah oldu' dedim, baktım hareketsiz, ağzına baktım acaba zehirlenmiş mi diye, ölmüş."

"Tombik" oto sanayi sitesinin yakınlarına gömülürken, hayvanseverler kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor.

Yerde yatan köpeği ezip kaçtı - 2

Öte yandan otomobil sürücüsünün köpeği ezerek kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, köpeğin yolda yattığı ve aracın yerde yatan köpeğin üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca geri gelen sürücünün yerde kıvranan köpeğe aldırmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...