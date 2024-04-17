Yerde yatan köpeği ezip kaçtı

Köpeğin öldüğünü fark eden Erdal Özdağlar şöyle konuştu:

"Normalde her sabah bizi karşılardı ama baktım yol ortasında yatıyor, esnaf arkadaşım geldi başında arabayla kornaya bastı, 'Ne oluyor?' dedi. 'Dur uyandırayım Ahmet abi' dedim. Gittim takıldım hatta. 'Tombik kalk sabah oldu' dedim, baktım hareketsiz, ağzına baktım acaba zehirlenmiş mi diye, ölmüş."

"Tombik" oto sanayi sitesinin yakınlarına gömülürken, hayvanseverler kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor.

