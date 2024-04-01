Yerel seçimde İstanbul'un kazanan kadın adayları

CHP'nin Maltepe Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Mimar Esin Köymen de ilçede belediye başkanlık yarışını kazanan ilk kadın aday oldu.



Köymen seçim yarışını yüzde 58'le tamamladı.



Köymen, "Kadınların daha dürüst olduklarına inanıyorlar. Bu keyifli bir durum ve biraz konuştukça sohbet ettikçe 'Siz bunu başarırsınız' diye bir destekleri de oluyor. Bir de tabi yerelden birisi olmak ben burada neredeyse doğdum büyüdüm, çalışıyorum, evim burada bunun önemli bir katkısı olduğunu da görmüş oluyoruz." dedi.

Esin Köymen İstanbul'da seçimin çekişmeli geçtiği ilçelerden biri de Üsküdar'dı. CHP adayı 43 yaşındaki Sinem Dedetaş gemi mühendisi.



Şehir Hatları Genel Müdürü Dedetaş yüzde 49 oy alarak Üsküdar'a seçildi.



Böylelikle CHP, geçen seçimlerde 9 bin oy farkla kaybedilen Üsküdar'ı 23 bin oy farkla AK Parti'den aldı. Sinem Dedetaş (sağda) KAYBETTİ



İstanbul'da CHP'nİn Bahçelievler adayı Emine Gülizar Emecan, AK Parti adaylarından Sancaktepe'de Şeyma Döğücü ve Bayrampaşa'dan İlknur Kovaç Bayraktar da seçim yarışını kaybeden isimler arasında yer aldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin