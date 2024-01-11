Yerel seçime katılacak parti sayısında düşüş: Yenilik Partisi seçime katılmayacak

Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.
Seçime katılan parti sayısı da 36'dan 35'e düştü.
YSK'YA BİLDİRİNİN SÜRESİ DOLDU
Öte yandan seçim takvimine göre 10 Ocak 2024, siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günüydü.
Seçime katılacağını bildiren partilerin tamamı adaylarını merkez yoklaması yapmadan (ön seçim yapmadan) belirleyeceklerini YSK'ya bildirdi.
SEÇİME KATILACAK PARTİLER
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek partiler şöyle:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi
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