Yerel seçime katılacak parti sayısında düşüş: Yenilik Partisi seçime katılmayacak

Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.

Seçime katılan parti sayısı da 36'dan 35'e düştü.

YSK'YA BİLDİRİNİN SÜRESİ DOLDU



Öte yandan seçim takvimine göre 10 Ocak 2024, siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günüydü.

Seçime katılacağını bildiren partilerin tamamı adaylarını merkez yoklaması yapmadan (ön seçim yapmadan) belirleyeceklerini YSK'ya bildirdi.

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek partiler şöyle:



Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi