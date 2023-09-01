Yerel seçimler öncesi Tunç Soyer’den yeniden adaylık sinyali

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret etti.



GÖREV SÜRESİNİ DEĞERLENDİRDİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

5 yıl içerisinde çok büyük felaketler, büyük travmalar yaşadıklarını dile getiren Soyer, "Orman yangınları, pandemi, deprem. Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler. 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim." ifadelerini kullandı.



BİR DÖNEM DAHA İSTEDİ



Yapacak daha çok proje olduğunu vurgulayan Soyer, "O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. 'Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz' diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki. İzmir’i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.