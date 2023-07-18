Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru yapıldı.

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 3,5 saatte 2 bin 920 yapıldı.

bölgesinin ihya ve inşasına yönelik "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvurular saat 17.00 itibarıyla başladı. Projeye saat 20.30'a kadar 2 bin 920 başvuru geldi.

Bakan Özhaseki: Kendi evini yapacak depremzeyede 500 bin TL hibe verilecek

Bakan Özhaseki: Kendi evini yapacak depremzeyede 500 bin TL hibe verilecek

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Vatandaşlar, projeyle ilgili bakanlığın 22 yerde bugün kapılarını açtığı Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'nden ve ALO 181'den bilgi alabiliyor. Ayrıca bakanlığa ait iki gezici TIR da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet veriyor.

Yerinde Dönüşüm Projesi'ndeki hibe ve desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Konutlar için 500 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 500 bin lira ile 800 bin lira kredi, iş yerleri için 250 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 250 bin lira ile 500 bin lira kredi verilecek.

Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz olacak.

Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.

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