Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okul bahçesinde toplandı.
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