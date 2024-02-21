Yerli savaş uçağı KAAN'dan ilk uçuş

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerli savaş uçağı KAAN'dan ilk uçuş
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Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

Yerli savaş uçağı KAAN'dan ilk uçuş - 1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mürettebat: 1
Uzunluk: 21 metre (69 ft)
Yükseklik: 6 metre (20 ft)
Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan
Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)
Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

PERFORMANS

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
G limiti: +9g / -3,5g

AVİYONİKLER

ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)
SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)
IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü
EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
Kaska Monteli Nişangah Sistemi

KAAN İSMİNİN ANLAMI

Kaan, erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

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