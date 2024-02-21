Yerli savaş uçağı KAAN'dan ilk uçuş

Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.



Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.



Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.