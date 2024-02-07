Yeşil reçeteli ilaç almak için eczacıyı tehdit edip, polise saldırdı

Bursa’da nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak isteyen bir kişi; eczacıyı tehdit etti, polise saldırdı.



Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki Gönülaçan Sokak’ta meydana geldi.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Ç., nöbetçi eczaneye giderek yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçlardan almak istedi.



Mehmet Ç., reçete olmadan ilaçları veremeyeceğini söyleyen eczacıya tehdit ve küfrederek, saldırmaya çalıştı.

Eczanedeki diğer müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerine de direnen Mehmet Ç., bir polis memuruna yumruk atmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirilip, yakalandı.



Mehmet Ç. işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.