Yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 3 tutuklama

Uşak’ta yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durdurdukları şüpheli otomobilde yaptıkları aramada yeşil reçeteye tabi 32 bin 144 hap ele geçirdi.



Otomobildeki T.K, F.G, R.A. ve İ.M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.M.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.