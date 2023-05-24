Yeşil Sol Parti: Kayyum politikası demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez

Zafer Partisi'nin Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin ardından Yeşil Sol Parti açıklama yaptı. Açıklamada "Kayyum politikası demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez." denildi. Parti, son kararını yarın açıklayacak.

Yeşil Sol Parti: Kayyum politikası demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

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Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından 4 maddelik yazılı açıklama yaptı.

İlk maddede, kayyum politikalarının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemeyeceği belirtildi.

İkinci maddede ise CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün evrensel demokratik ilkelere aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz. Kayyum politikası demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez." ifadesi de yer alıyor.

Öte yandan partide bugün başlayan değerlendirmeler yarın da devam edecek ve son karar açıklanacak.

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