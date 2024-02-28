Yeşilay Haftası nedir, ne zaman ve kutlanır?

Yeşilay Haftası, önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol, uyuşturucu maddelerle mücadelede dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. Her yıl mart ayında ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle Yeşilay Haftası kutlanmakta. Peki, Yeşilay Haftası nedir, ne zaman ve kutlanır?

Yeşilay Haftası nedir, ne zaman ve kutlanır?

104 yıldır genç nesilleri bağımlılıktan koruyor. Dünyanın en eski sivil toplum kuruluşlarından , alkol, tütün, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı mücadelesini, asırlık deneyimiyle 95 ülkede sürdürüyor. İşte, Yeşilay ve Yeşilay Haftası hakkında bilgiler...

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN?

Ülkemizde 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır.

YEŞİLAY HAFTASI'NIN TARİHÇESİ

Yeşilay, 1. Dünya Savaşı esnasında ve savaş sonrasında, işgal güçlerinin toplumda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırarak halkın mücadele ruhunu yıkmalarını önlemek amacıyla Dr. Mazhar Osman Usman ve arkadaşlarınca 5 Mart 1920'de "Hilal-i Ahdar" adıyla İstanbul'da kuruldu.

Süreç içerisinde ismi "Yeşil Hilal" olarak değiştirilen cemiyet, 1934'te Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan kararnameyle "kamu yararına faaliyet gösteren dernek" olarak kabul edildi.

Yeşil Hilal yönetiminin, 22 Ocak 1936'da "hilal" kelimesini Türkçe karşılığı "ay" ile değiştirme kararı üzerine, cemiyet "Yeşilay" ismini aldı.

Yeşilay, 1938'deki 19. kongresinde içki ve uyuşturucunun ardından mücadele alanına sigarayı da ekledi. Bağımlıların tedavisi için cemiyetin faaliyetleri kapsamında 1946'da Yeşilay Dispanseri kuruldu.

Dönemin Yeşilay Genel Başkanı Dr. Şükrü Hazım Tiner, 1958'de, 1-7 Mart'ın tüm Türkiye'de "Yeşilay Haftası" olarak kutlanacağını ilan etti.

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