Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde, iddiaya göre H.K.'ye ait çiftlikte çobanlık yapan Suriye uyruklu Ali El A. (29), evde gördüğü yılanı av tüfeği ile öldürmek istedi.
Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, eşi Zeynep El A.'ya (21) isabet etti.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk annesi kadının, hamile olduğu belirtildi. Ali El A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, evde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isterken hamile eşini öldürdü.
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde, iddiaya göre H.K.'ye ait çiftlikte çobanlık yapan Suriye uyruklu Ali El A. (29), evde gördüğü yılanı av tüfeği ile öldürmek istedi.